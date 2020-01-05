Эмили Ратаковски взбудоражила сеть фотографией с юности: горячее фото 14-летней модели

Одна из величайших искусительниц Голливуда часто делится результатами фэшн-съемок на страницах социальных сетей. Поклонники 28-летней знаменитости привыкли к откровенным кадрам ее стройного тела. Однако американка ошеломила своим видом в 14 лет.

Американская модель и актриса радует своих поклонников фотографиями из личной жизни. Она часто показывает откровенные образы с глубоким декольте или в эротическом мини. Эмили Ратаковски не теряет возможности похвастаться своим роскошным подтянутым телом.

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Однако на днях она призналась, что имела немало внутренних противоречий еще с подросткового возраста из-за своих природных данных. Манекенщица поделилась кадром, который был сделан в возрасте 14 лет. На фото девушка появилась в разноцветном бикини и без макияжа. Трудно не заметить, что еще в юности Эмили имела достаточно большую грудь, которая, как оказалось, мешала ей в жизни.

Мне нравилось показывать людям эту фотографию, на которой мне 14 лет, чтобы доказать, что мое тело естественное. Я была ребенком на этом фото и хотела бы, чтобы мир воспринимал меня как личность, а не только мое тело,

– откровенно рассказала девушка.

Эмили Ратаковски заметила, что моделирование подобных стереотипов происходит в том числе и из-за таких социальных платформ, как инстаграм. Она призвала всех не воспринимать картинку за действительность и замечать в людях что-то глубже, чем просто привлекательную внешность или сексуальность.

В то же время американская модель настоящая фанатка откровенных фотографий. На ее личной странице день за днем появляются все новые и новые эротические кадры.