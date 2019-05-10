Эмили Ратаковски взбудоражила сеть полностью обнаженным фото в постели

Модель и звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которая любит поражать поклонников эффектными выходами в свет, показала обольстительное обнаженное фото.

Откровенное фото модель опубликовала на своей странице в Instagram.

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6 мая прогремело одно из крупнейших фэшн-событий ежегодный бал Met Gala 2019, на котором множество знаменитостей эпатировали эффектными образами. Эмили также посетила вечеринку и продемонстрировала спортивную фигуру в прозрачном наряде.

Вскоре после окончания бала Института костюма Ратажковски показала обольстительное фото без одежды, на котором ее грудь прикрывают лишь волнистые волосы (которые, к слову, девушке нарастили для грандиозного события).

"Волны моей мечты", – подписала снимок модель.



Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata