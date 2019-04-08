Эмили Ратаковски засветила грудь в шелковом платье с экстремальным декольте: фото

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Эмили Ратаковски
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Знаменитая американская модель Эмили Ратаковски стала одной из гостей свадьбы дизайнера Марка Джейкобса и Чарли Дефранческо. Громкая вечеринка состоялась 6 апреля в Нью-Йорке, куда были приглашены многие знаменитости. Среди них покрасовалась и Эмили вместе со своим мужем Себастьяном Бир-Маклардом.

Для закрытого от прессы события 27-летняя модель надела шелковое платье желтого цвета, которое прекрасно подходило к ее смуглой коже, темным волосам и карим глазам. Платье длины миди имело не только обнаженные плечи, но и откровенное декольте, которое состояло из двух подвязанных частей ткани и аккуратно завязывалось на шее.

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Емілі Ратажковскі
Роскошная Эмили Ратаковски на свадьбе Марка Джейкобса / Instagram / @emrata

Свой горячий образ Эмили дополнила золотистыми босоножками и металическим клатчем.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски с откровенным декольте / Instagram / @emrata

Пользователи соцсетей также отметили ее стильные кольца серьги, высоко подобранную и несколько растрепанную прическу и яркий макияж. Эмили выглядела просто бесподобно рядом с любимым человеком, который на свадьбе отдал предпочтение черному костюму, белой рубашке и ботинкам.

Емілі Ратажковскі
Эмили Ратаковски и ее муж Себастьян / Instagram / @justjared

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Теги: Эротика Мода LifeStyle Новости LifeStyle Эмили Ратажковски
Источник: LifeStyle 24
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