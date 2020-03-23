Эмили Ратаковски засветила обнаженную грудь: горячее фото

Карантин влияет на всех. Известной американской модель Эмили Ратаковски пришлось сменить эротические фотосессии на уютные фото из дома. На днях звезда опубликовала архивную фотографию, на которой засветила обнаженную грудь.

Эмили Ратаковски не изменяет традиции и продолжает распространять горячие кадры. На ее странице в инстаграме появляются соблазнительные снимки из дома, а также архивные фотографии с фэшн-фотосъемок. Эмили поделилась откровенной фотографией, на которой продемонстрировала всю свою сексуальность.

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Модели, которые привыкли показывать свои формы на подиумах, позировать в рекламных кампаниях известных брендов или сниматься в эротических фотосессиях для глянцев, теперь рассказывают поклонникам, чем занимаются дома на самоизоляции. Или же есть еще один вариант – радовать поклонников архивными фото.

Страстная Эмили Ратаковски поделилась именно таким кадром. Она позирует в черных штанах и без кофты. Обнаженную грудь знаменитость прикрыла руками. Ее волосы уложены в легкие локоны, а на лице сияет макияж в естественных тонах. Проницательный взгляд Эмили завораживает.