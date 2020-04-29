Эмили Ратаковски засветила обнаженную грудь на съемке для бренда нижнего белья: фото 18+

Успешная американская модель Эмили Ратаковски несмотря на сложное время, которое царит в мире, продолжает работу над собственным брендом нижнего белья Inamorata. Она поделилась пикантными фото, на которых продемонстрировала новинки купальников и засветила обнаженную грудь.

Эмили Ратаковски – одна из самых откровенных моделей современности. 28-летняя красавица знает, как взбудоражить сеть и делает это едва ли не каждый день. На ее личной странице в Инстаграме появилась очередная серия эротических кадров.

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Эмили активно работает над новой коллекцией собственного бренда и уже успела сделать анонс летней коллекции купальников.

На жарких кадрах знаменитость позирует в ярких купальниках, состоящие из полупрозрачного короткого топа и мини-трусиков, едва прикрывающих интимные зоны. Сквозь такой наряд видно обнаженную грудь модели и именно это делает его очень соблазнительным.

Сочетание розового и оранжевого, коричневого и красного, и различных оттенков коричневого очень гармонично и хорошо подходит для солнечных дней.

Видим, что для фотосессии Эмили распустила волосы и выделила губы нюдовою помадой.



Эмили Ратаковски засветила обнаженную грудь в рекламной съемке / Instagram / @emrata



Эмили Ратаковски похвасталась обнаженными ягодицами / Instagram / @emrata



Сексапильная Эмили Ратаковски / Instagram / @emrata