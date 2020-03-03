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Эмили Ратаковски засветила соблазнительные ягодицы в купальнике: фото 18+

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Откровенная и страстная Эмили Ратаковски всегда находит время для сексуальных фото. Звезда, не стесняясь, демонстрирует свои прелести, публикуя горячие кадры. На очередных снимках девушка засветила свои аппетитные ягодицы в желтом купальнике.

Популярная английская актриса и модель Эмили Ратаковски позирует не только для рекламных кампаний известных брендов, но и делает домашние эротические фотосессии. На своей инстаграм-странице красивая брюнетка чуть ли не ежедневно делится горячими фотографиями.

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Ратаковски относится к тем девушкам, которые не стесняются обнажаться на камеру. Делает это не только во время работы моделью, но и в свободное время. На ее аккаунте можно увидеть много фотографий из дома, отдыха и эротических фотосетов.

В кадре, который Эмили днях распространила, она изображена у зеркала. Одета в желтый купальник с принтом собственного броенда Inamorata. Сексапильная Ратажковски демонстрирует свои аппетитные ягодицы. Волосы знаменитость собрала в аккуратную прическу, а на лице сделала легкий макияж. Среди украшений на ней небольшие серьги-кольца.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

Также есть фотография, на которой она щеголяет пышной грудью. Там она стоит на кровати в пижаме желтого цвета с глубоким декольте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata)

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика Новости LifeStyle LifeStyle Эмили Ратажковски
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