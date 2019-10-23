Эмилии Кларк – 33: секреты стиля звезды "Игры престолов" с фото

Эмилия Кларк проснулась популярной после выхода культового сериала "Игра престолов", в котором она сыграла главную героиню Дейенерис Таргариен. Британская актриса с мечтательными глазами и полными губами покорила сердца многочисленных поклонников по всему миру. Ее образ дополняют обаятельная улыбка, сильный характер и безупречный стиль.

В среду, 23 октября, знаменитость празднует свой день рождения. Эмилии Кларк исполняется 33 года. В честь дня рождения предлагаем проанализировать стиль британки. Как известно, актриса низкого роста, но всегда умеет выглядеть очень эффектно. Каковы fashion-секреты звезды – читайте в материале редакции LifeStyle 24.

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Эмилия Кларк: биография

Сначала предлагаем кратко ознакомиться с биографией Эмилии Кларк, настоящее имя которой Эмилия Изабель Эвфемия Роуз Кларк. Ее отец был звукорежиссером театра, а ее мама Дженнифер Кларк – директором благотворительного фонда. Поэтому девочка часто навещала отца, где влюблялась в театр и актерское мастерство.

Впоследствии после учебы в Лондонском драматическом центре Эмилия начала ходить на прослушивание. Кроме того, она параллельно работала на других работах, чтобы свести концы с концами. К примеру, будущая знаменитость пробовала себя лицензированным агентом по недвижимости, барменом, официанткой, работником call-центра.

Настоящая популярность пришла с ролью в "Игре престолов" в 2010 году. А в 2017 году ее признали одной из самых высокооплачиваемых актрис на телевидении, которая зарабатывала 2 миллиона долларов за один эпизод телесериала.

Эмилия Кларк – модное вдохновение

Женщин, которые похожи на Кларк, на французском называют petite. Вес Эмилии – 52 килограмма, а рост – 157 сантиметров, однако в кадре и на снимках из красных дорожек актрису сложно назвать невысокого роста. Так, в "Игре престолов" Кларк сыграла могучую королеву драконов, которая командует армией, освобождает рабов и борется с врагами. Она является авторитетным лидером, на которого все равняются.

Эмилия Кларк имеет фигуру "песочных часов". Девушки с невысоким ростом могут вдохновляться стильными выходами актрисы и повторять ее "аутфиты", чтобы выглядеть непревзойденно.

Секрет стиля: как одевается Эмилия Кларк

– Вечерние платья

Эмилия Кларк для красных дорожек часто выбирает элегантные платья в пол. Секрет в непревзойденном образе заключается в том, что актриса выбирает простые силуэты. Также она часто примеряет наряды именно светлых цветов, благодаря которым ее цвет глаз и стройная фигура больше выделяются.

– Ставка на миди

Это самые любимые платья звезды "Игры претолов". С ростом 157 сантиметров Эмилия Кларк выглядит роскошно в платьях миди, хотя и существует много стереотипов, якобы невысоким девушкам они не подходят. Однако актриса демонстрирует, что это неправда, выбирая чуть ли не на каждый второй светский выход платье ниже колен.

Отличным вариантом на примере Кларк станет платье миди именно ярких цветов, которое идеально можно дополнить обувью на каблуках.

– Кружево

Эмилия Кларк много раз надевала кружевные платья разных оттенков и длины. Такой вариант наряда подходит для любой фигуры, чтобы чувствовать себя женственно и элегантно.

– Маскулинность

Актриса убеждает в том, что брючные костюмы "будто с мужского плеча" могут выглядеть очень романтично на женщинах невысокого роста. Самое главное, чтобы наряд был подобран по фигуре и не выглядел слишком over-size.

Все фото: Getty Images