Знаменитая британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк появилась на обложке мексиканского глянца Harper's Bazaar. Сетью уже успели разлететься кадры из фотосессии, на которых поклонники даже заметили чрезмерную худощавость актрисы.

Мексиканская редакция глянца Harper's Bazaar представила сводный номер за июнь и июль с 33-летней Эмилией Кларк. На кадрах актриса позировала в наряде известного итальянского бренда Dolce & Gabbana. Британская актриса 3 года назад стала лицом именитой марки, поэтому примеряла женские элегантные и классические образы.

Читайте также Секреты Эмилии Кларк и Лины Хиди: как подход к здоровью изменил жизнь актрис "Игры престолов"

Эмилия Кларк появилась на обложке глянца Harper's Bazaar

На обложке глянца актриса предстала в желтом платье. Визажисты сделали акцент на красных губах и легком макияже. Образ довершили локоны на волосах.

На других кадрах актриса появилась в приталенном черном платье с вырезом на длинный рукав, рекламируя духи Dolce & Gabbana.



Эмилия Кларк на страницах глянца Harper’s Bazaar / Фото из инстаграма

На одном из снимков Кларк позировала в полупрозрачном платье, которое изрядно подчеркнуло ее худощавое тело.



Эмилия Кларк в платье Dolce & Gabbana / Фото из инстаграма



Эмилия Кларк позирует для мексиканского глянца / Фото из инстаграма

Чем Эмилия Кларк сейчас занимается

Известно, что у кинозвезды сейчас много проектов, среди них – фильм ужасов "Инструкция по убийству", в котором девушка сыграла главную роль. Очевидно, что актриса хочет немного поэкспериментировать с жанрами, ведь это первый ее опыт в жанре хоррора. Впрочем от начала пандемии Эмилия Клар прекратила любые репетиции, проводит карантин дома и занялась благотворительностью.

Известно, что на одном из аукционов, актриса продала за 300 тысяч долларов возможность поужинать с ней в ресторане. Полученные средства она отправила на поддержку пациентов с черепно-мозговыми травмами.