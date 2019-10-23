Эмилия Кларк опубликовала праздничное видео, от которого сразу поднимается настроение

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Эмилия Кларк
Эмилия Кларк / Instagram / @clarkedreams

Британская актриса Эмилия Кларк сегодня празднует 33-летие. В день рождения на своей инстаграм-странице актриса опубликовала видео, в котором показала частичку празднования.

Без сомнения, она является одной из самых популярных актрис в сериале "Игра престолов". Привлекательной Эмилию считают не только поклонники сериала. В 2015 году она получила титул "Самой сексуальной женщины планеты" по версии журнала Esquire.

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Эмилия также часто публикует в социальных сетях фото и видео со съемок фильмов. На этот раз счастливая Эмилия, танцуя, появляется из-под стола с бутылкой шампанского в руках. Вместо праздничного торта видим французские булочки с изюмом, в которые воткнуты свечи.

Поклонников рассмешила оригинальная альтернатива праздничного торта, подтверждением чему являются смешливые комментарии под публикацией звезды.

 

Несколькими часами ранее Эмилия также оставила на своей странице в социальной сети фото, где ее 2-летний крестник подарил ей миловидный тортик.

 

Стоит добавить, что насладиться новой ролью Эмилии поклонники смогут совсем скоро, так как премьера фильма "Рождество на двоих" (Last Christmas), в котором она исполняет главную роль, состоится 8 ноября этого года.

Смотрите трейлер фильма "Рождество на двоих" онлайн:

 

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Автор: Ульяна Журба
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Звездные дни рождения
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