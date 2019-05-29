Эмилия Кларк отказалась от главной роли в "50 оттенков серого" из-за сексуальных сцен

Звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк призналась, что ей предлагали много ролей в популярных голливудских фильмах. Одной из них была картина "50 оттенков серого". Однако британская актриса отказалась от предложения из-за слишком большого количества откровенных сцен.

Сериал "Игра престолов" принес Эмилии Кларк изрядную популярность. Параллельно она снималась в нескольких голливудских проектах и одновременно получала немало предложений по другим фильмам. Как сообщает издание The Hollywood Reporter, актрисе предлагали главную роль в популярном фильме "50 оттенков серого", но она решила отказаться от нее.

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Причиной этому стало слишком большое количество откровенных сцен в романе писательницы Эрики Леонарди Джеймс. Как призналась Эмилия Кларк, она к этому не была готова.

Сэм Тейлор-Джонсон – просто волшебница. Я люблю ее и я считаю ее видение этой истории прекрасным. Но последний раз, когда я предстала обнаженной перед камерой в "Игре престолов". И это было очень давно. После этого единственный вопрос, который мне задавали, касалося этой сцены. И это чертовски раздражало. Ведь я сделала это ради своего персонажа, а не для того, чтобы показать какому-то парню свою грудь, ну ради Бога,

– прокомментировала свою роль в "Игре престолов" и отношение к эротическим сценам Эмилия Кларк.

А после этого 32-летняя британская актриса добавила, что отказала команде, работавшей над фильмом "50 оттенков серого" именно из-за того, что по сюжету она должна была бы сниматься во многих откровенных картинах. По ее словам, ее это напугало.

Поэтому я честно сказала ей, что я не могу. Ведь здесь речь идет о чувственности и сексе, а также о том, чтобы я была голой на экране все время. В "Игре престолов" это была маленькая сцена с обнажением. Я не могу принять участие в съемках этого проекта, ведь не смогу больше смотреть кому-либо в глаза,

– призналась знаменитость.