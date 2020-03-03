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Эмилия Кларк показала элегантный образ в сапогах, как у Виктории Бекхэм

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Популярная британская актриса, звезда сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк всегда выглядит стильно. На днях она попала в объективы камер папарацци на улицах Лондона, где в очередной раз продемонстрировала образ с сапогами, похожими на те, что любит носить Виктория Бекхэм.

Британская красавица знает, как привлечь к себе внимание. Она прогуливалась по улицам Лондона, когда ее увидели репортеры. Звезда обрадовалась встрече с журналистами и улыбаясь позировала. Для такого обычного выхода Эмилия выбрала довольно элегантный наряд, который еще раз подчеркнул ее изысканный вкус.

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Эмилия Кларк известна ролью Дейенерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов". Недавно она порадовала поклонников новой ролью в праздничном фильме "Счастливого Рождества", который презентовали в украинских кинотеатрах в начале января. Звезда всегда выглядит великолепно, как в кинопроектах, так и в жизни.

В Лондоне актриса была одета в коричневое пальто, трикотажный свитер и черную юбку длины миди с высокой талией и широким поясом на ней. Такой наряд соединила с бордовыми кожаными сапогами на каблуках, которые похожи на те, что любит носить известная дизайнер Виктория Бекхэм.

33-летняя знаменитость держала в руках сумочку от Louis Vuitton. На лице были солнцезащитные очки и легкий макияж. Ее уши украшали небольшие серьги-кольца. Волосы Кларк вложила в легкие локоны.

Емілія Кларк
Эмилия Кларк в сапогах, как у Виктории Бекхэм​ / Фото: Getty Images

Вікторія Бекхем
Дизайнер Виктория Бекхэм в сапогах​ / Instagram / @victoriabeckham

Емілія Кларк
Эмилия Кларк с сумкой от​ Louis Vuitton / Фото: Getty Images

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль и мода Виктория Бекхэм Эмилия Кларк
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