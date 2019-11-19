Эмилия Кларк призналась, что ее заставляли раздеваться на камеру: подробности

Популярная британская актриса Эмилия Кларк, которая стала известной благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", призналась, что ее заставляли сниматься обнаженной без предварительной договоренности.

Об этом Эмилия Кларк рассказала в подкасте Armchair Expert. Так, для одного из проектов актрисе предложили раздеться, но это не обсуждалось накануне.

Читайте также: В роскошном платье и без белья: Эмилия Кларк поразила выходом на красную дорожку

После того, как британка отказалась, ее попытались убедить, используя аргумент: "Ты же не хочешь разочаровать фанатов "Игры престолов".

Такие слова разозлили Эмилию и она ответила на это: "Идите к черту".

Кроме того, 33-летняя знаменитость вспомнила, как она плакала в туалете между съемками "Игры престолов" и о том, что ей было достаточно сложно сниматься полностью обнаженной в одном из эпизодов.

"До этого я никогда не была на съемочной площадке такого большого проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ожидают, чего вы хотите, чего хочу я", – рассказала она.



Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов"

Добавим, ранее еще одна актриса Дженнифер Лопес шокировала признанием о том, как она стала жертвой сексуального насилия от одного режиссера, имени которого она не сообщила.

По сюжету ленты актриса должна была обнажиться, но мужчина попросил Дженнифер сделать это на личной встрече. Певица смогла защитить себя и ответить ему "Нет".

Он хотел посмотреть на мои сиськи. И я ответила: "Нет. Мы не на съемочной площадке". Сумела постоять за себя. Я помню, как запаниковала в тот момент. И, кстати, с нами в комнате находился художник по костюмам, другая женщина. К счастью, я из Бронкса, поэтому сумела дать решительный отпор,

– вспомнила Лопес.