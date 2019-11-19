Эмилия Кларк призналась, что ее заставляли раздеваться на камеру: подробности

104 Читати новину українською
Эмилия Кларк / Фото из открытых источников

Популярная британская актриса Эмилия Кларк, которая стала известной благодаря роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", призналась, что ее заставляли сниматься обнаженной без предварительной договоренности.

Об этом Эмилия Кларк рассказала в подкасте Armchair Expert. Так, для одного из проектов актрисе предложили раздеться, но это не обсуждалось накануне.

Читайте также: В роскошном платье и без белья: Эмилия Кларк поразила выходом на красную дорожку

После того, как британка отказалась, ее попытались убедить, используя аргумент: "Ты же не хочешь разочаровать фанатов "Игры престолов".

Такие слова разозлили Эмилию и она ответила на это: "Идите к черту".

Кроме того, 33-летняя знаменитость вспомнила, как она плакала в туалете между съемками "Игры престолов" и о том, что ей было достаточно сложно сниматься полностью обнаженной в одном из эпизодов.

"До этого я никогда не была на съемочной площадке такого большого проекта, я всего два раза была на съемках, а теперь я на площадке абсолютно голая, со всеми этими людьми, и я не знаю, что мне нужно делать и чего от меня ожидают, чего вы хотите, чего хочу я", – рассказала она.


Эмилия Кларк в сериале "Игра престолов"

Добавим, ранее еще одна актриса Дженнифер Лопес шокировала признанием о том, как она стала жертвой сексуального насилия от одного режиссера, имени которого она не сообщила.

По сюжету ленты актриса должна была обнажиться, но мужчина попросил Дженнифер сделать это на личной встрече. Певица смогла защитить себя и ответить ему "Нет".

Он хотел посмотреть на мои сиськи. И я ответила: "Нет. Мы не на съемочной площадке". Сумела постоять за себя. Я помню, как запаниковала в тот момент. И, кстати, с нами в комнате находился художник по костюмам, другая женщина. К счастью, я из Бронкса, поэтому сумела дать решительный отпор,
– вспомнила Лопес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

 

 

Когда в Украине будет Черная пятница: дата
сегодня
12921
Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Эмилия Кларк
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
сегодня 14:11 Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
Квітослава Туз 109026
Международный день мужчин: топ-5 самых успешных украинцев
сегодня 13:35 Международный день мужчин: топ-5 самых успешных украинцев
Анастасія Манюхіна 1089
"Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
сегодня 13:00 "Патриотическое кино – это архаизм, наше кино – это рассказ": интервью с создателями "Домой"
Катерина Петренко 46
5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
18 ноября 16:40 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Марта Вересюк 395
Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета
18 ноября 11:21 Пуховик – как носить главный тренд зимы: обзор люксовых брендов и масс-маркета
Анастасія Манюхіна 580
Новости
Больше новостей
Залиште відгук