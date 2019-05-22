Эмилия Кларк рассказала, что слушала речи Гитлера перед съемками "Игры престолов"
Финальная серия "Игры престолов" вышла уже несколько дней назад, а герои эпизодов до сих пор рассказывают о том, как проходили съемки последних эпизодов. Эмилия Кларк, которая играла одну из главных героинь, призналась, как готовилась к речам перед камерой и кто был ее так называемым наставником.
Поклонники сериала "Игра престолов" до сих пор обсуждают завершение сериала и один из самых ярких моментов финального эпизода. Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис Таргариен, дала интервью иностранному изданию Variety, в котором призналась, как готовилась к нему и что смотрела перед тем, как выйти на съемочную площадку.
Читайте также: Финал "Игры престолов": Джордж Мартин признался, каким на самом деле будет завершение книги
Голливудская актриса рассказала, что к эпической речи, которую она провозгласила в конце финальной серии, она готовилась довольно странно. Чтобы выглядеть более уверенно она просматривали видеоролики, на которых публично выступали мировые диктаторы и лидеры мнений, среди которых был Адольф Гитлер.
Прежде чем произнести все эти речи на вымышленных языках, я посмотрела много видео (теперь мне это кажется забавным) с участием диктаторов и мировых лидеров, которые говорят на другом языке, и, не зная языка, пыталась понять, что они говорят,
– призналась Эмилия Кларк.
Также она с радостью сказала, что ей это удалось. Звезда отметила, что репетировала момент со своей речью до полуночи каждый день, без права на перерыв. Однако упорный труд дал свой результат. В день, когда начались съемки, она произнесла ее уверенно, без запинок и вся съемочная группа с первого дубля сняла этот момент.
Выбор редакции
-
После борьбы с онкозаболеванием Янина Соколова запускает медиа-проект: трогательные фотосегодня , 16:03
-
Наоми Кэмпбелл – 49: как "черная пантера" стала известной и почему до сих пор не познала счастьясегодня , 14:03
-
К участнице Spice Girls Мел Би вернулось зрение: подробности госпитализациисегодня , 11:43