Эмилия Кларк рассказала, кто тяжелее пережил критику финала "Игры престолов"

Британская киноактриса Эмилия Кларк, которая сыграла одну из главных ролей в фэнтезийном сериале "Игра престолов", призналась, что негативные оценки и суждения со стороны фанатов наиболее тяжело восприняли создатели ленты – Дэвид Бениофф и Дэниел Вайс.

32-летняя актриса отметила, что за своими проблемами не успела ощутить на себе всю критику зрителей сериала, как это почувствовали авторы сериала.

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Я была очень занята в последнее время и сосредоточена на своих личных ощущениях, поэтому не уделяла особого внимания негативным оценкам зрителей. Единственное, от чего мне стало действительно, искренне грустно, так это от того, что Дэвид Бениофф и Дэн Вайс – мои очень близкие друзья, поэтому я сопереживаю их горю. Для них это действительно большое разочарование,

– поделилась исполнительница роли Дейнерис Таргариен в издании Daily Telegraph.

Эмилия Кларк добавила, что старается не проверять новости с собственным именем в поисковике, ведь не видит в этом смысла.

"Я не гугл имя. Я не читаю отзывы. Это абсолютно бессмысленно, ведь я могу услышать, как положительные комментарии в свой адрес, так и чертовски неприятные вещи. Зачем придавать значение этим крайностям в интернете?" – отметила звезда, добавив, что всем зрителям невозможно угодить, поэтому ее греет мысль, что в конечном итоге финал "Игры престолов" не смог бы всех осчастливить.

У каждого будет свое мнение, и каждый имеет на это полное право. Это искусство, и его нужно анализировать и воспринимать так, как вам хочется. Это плохо, что конец сериала был не таким, как надеялись люди. Но я искренне верю, что мы никогда не сделали бы счастливыми всех,

– подытожила она.

Что такое "Игра престолов"?Фэнтезийный сериал, созданный на основе цикла романов "Песни льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин написал первый роман в 1996 году, сериал вышел на экраны только через 15 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.



Премьера финального 8 сезона сериала "Игра престолов" состоялась на телеканале HBO 14 апреля 2019. Сериал содержал всего 6 серий продолжительностью около 7 часов.