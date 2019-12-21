Эмилия Кларк рассказала о бестактности своих фанатов и дала несколько советов

Популярная британская актриса, ставшая известной благодаря роли Дейнерис Таргариен в сериале "Игра престолов", напомнила поклонникам о личном пространстве звезд. Она вспомнила досадный случай, который произошел с ней в аэропорту. Девушке пришлось отказать поклоннику в фото, из-за наступления панической атаки.

33-летняя Эмилия Кларк перенесла две операции по удалению аневризмы и боролась с симптомами болезни во время съемок дебютного сезона "Игры престолов". Актриса призналась, что этот этап жизни оказался самым сложным, ведь она молилась, чтобы никто не узнал ее во время лечения в одной из американских клиник.

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Звезда до сих пор страдает от проблем со здоровьем. Недавно она рассказала о случае, который произошел с ней в аэропорту. Из-за морального и физического истощения девушка почувствовала приступ панической атаки. И именно в этот момент поклонник, который узнал актрису, попросил ее о фото.

Я не могу дышать, мне очень жаль,

– тактично ответила знаменитость.

Эмилия Кларк объяснила, что каждый человек в равной степени требует уважения. Она отметила, что прежде чем обратиться к кумиру с просьбой о фото, стоит наладить контакт и хотя бы назвать свое имя. Ведь звезды тоже имеют право на личное и стремятся не только отдавать свою энергию, но и получать ее взамен.

Напомним, что Эмилия Кларк решил не скрывать своего диагноза от создателей "Игры престолов". Поэтому после того, как ее утвердили на роль, знаменитая британка рассказала о болезни и ее обострении. Однако это не повлияло на решение продюсеров, а секрет Эмилии решили даже не рассказывать съемочной группе.