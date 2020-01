Эминем доказал первенство на сцене, побив собственный рекорд по чтению рэпа

Американскому исполнителю удалось превзойти самого себя. В треке Godzilla, который вошел в новый альбом Music To Be Murdered By, музыкант зачитал 229 слов за 30 секунд. В прессе подчеркивают, что при этом рэпер не утратил четкой дикции.

На днях Эминем порадовал поклонников новой студийной пластинкой Music To Be Murdered By, которую артист создал под влиянием творчества легендарного кинорежиссера Альфреда Хичкока. Однако альбом обречен на успех не только из-за 20 содержательных треков, но и потому что синглом Godzilla побил личный музыкальный рекорд. Читайте также: Эминем выпустил особый альбом в стиле Хичкока и клип на песню "Darkness" о терактах в США Исполнитель произнёс 229 слов, содержащих 339 складов, за полминуты. Эксперты заверили, что этот результат 7,6 слов в секунду стал мировым рекордом. Eminem – Godzilla ft. Juice WRLD: смотрите клип онлайн Отметим, что предыдущий рекорд певец установил с Ники Минаж и рэпером Labrinth в песне Majesty. Эминем зачитал 123 слога примерно за 12 секунд. Это примерно по 10,3 слога в секунду. Тогда он также смог превзойти самого себя, ведь 2018 году был признан лидером по чтению рэпа в быстрой части сингла Rap God. Напомним, что в день премьеры альбома, 16 января, Эминем выпустил и новый клип на песню "Darkness". Жуткий ролик касается постоянных Breaking news американских СМИ на основании терактов и стрельбы в США. Герой видео проходит путь от одиночества, которое сопровождается употреблением алкоголя и успокоительных, до размышлений о массовых убийствах. Eminem – Darkness: клип 18+