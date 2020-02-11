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Эминем рассказал о выступлении на премии Оскар-2020

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Эминем / Instagram / @eminem

Всемирно известный рэп-исполнитель Эминем не перестает удивлять поклонников. 9 февраля он выступил на церемонии вручения кинопремии Оскар-2020, где исполнил хит, который написал 17 лет назад.

Эминем был номинирован на Оскар в 2003 году. Тогда престижной премией была отмечена песня Lose Yourself, которую можно услышать в фильме "8 миля". Однако певец на вручение статуэтки тогда не пришел. О выступлении на нынешней премии Эминем рассказал в интервью изданию Variety.

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Исполнитель проигнорировал церемонию, заявив, что "такие концерты не для него". Барбара Стрейзанд вручила статуэтку соавтору композиции Луисe Ресто.

Эминем сказал, что тогда, 17 лет назад, у него не было возможности выступить, однако он захотел сделать это сейчас. Рэпер также отметил, что не верил в свою победу.

Когда я был моложе, я не чувствовал, что такое шоу имеет ко мне отношение. Но потом, когда я узнал, что выиграл, то подумал: "Это безумие!", и осознал, насколько правдивой является для меня эта награда,
– признался артист.

Он также опроверг слухи об отказе выступать из-за того, что продюсеры Оскара требовали сделать версию песни с цензурой.

Извинения Эминем опубликовал на своей странице в инстаграме.

Выступление Эминема на премії Оскар-2020 с песней Lose Yourself: смотреть видео онлайн

 

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Оскар 2020
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