Эминем выпустил драматический клип, в котором его убивает девушка: видео

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Эминем выпустил драматический клип "Good Guy"
Эминем выпустил драматический клип "Good Guy" / Скриншот

Американский рэп-певец Эминем ошеломил поклонников новым клипом. В ролике артиста убивают во время ссоры.

Ритмичную песню "Good Guy" Эминем записал с канадской певицей Джесси Реез. К треку музыканты сняли совместное видео, которое поразило сеть драматичностью и неожиданным финалом.

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Клип к песне "Good Guy" рассказывает трагическую историю о не слишком удачных отношениях. Эминем и Джесси сыграли роль влюбленных, которые потеряли чувства друг к другу и находятся на грани разрыва. После жаркой драки певица хладнокровно убивает Эминема и закапывает его за домом.

Ролик, который рэпер опубликовал 7 декабря, всего за сутки получил почти 6 тысяч просмотров. Более 442 тысячи пользователей сети лайкнули новый клип, что может свидетельствовать об успехе песни "Good Guy".

Смотрите драматический клип Эминема и Джесси Реез "Good Guy" (видео):

 

Теги: LifeStyle Музыка
Источник: 24 Канал
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