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Эминем выпустил особый альбом в стиле Хичкока

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Эминем выпустил новый альбом / Twitter / @Eminem

Один из самых известных в мире рэпперов Эминем порадовал поклонников новой студийной пластинкой Music To Be Murdered By. Этот альбом особенный, ведь его артист создал под влиянием творчества легендарного кинорежиссера Альфреда Хичкока.

Известно, что это одиннадцатая пластинка в творчестве Эминема. В студийную пластинку Music To Be Murdered By вошли не только сольные треки рэпера, но и записи с Эдом Ширан, Андерсоном Паком и давним другом артиста Royce da 5'9". Кроме того, Эминем успел записать совместную песню с рэпером Juice WRLD, который умер в декабре при загадочных обстоятельствах.

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Слушайте новый альбом Эминема – Music To Be Murdered By: аудио

Сам певец не скрывает: альбом создан с вдохновением от творчества Альфреда Хичкока. Об этом Эминем признался на твиттер-странице, опубликовав изображение легендарного режиссера и мастера триллеров. Продюсером пластинки выступил Доктор Дре, который добавил записи голоса Хичкока, взятые из его интерлюдии Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By.

В день премьеры альбома, 16 декабря, Эминем выпустил и новый клип на песню Darkness. Жуткий ролик показал массовые убийства на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, в результате которого погибли 58 человек.

Смотрите новый клип к песне Эминема Darkness: видео 18+

 

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Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Новости США Музыка
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