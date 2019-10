Эминему – 47: лучшие хиты и клипы легендарного рэпера

17 октября популярный американский рэпер Эминем празднует день рождения. Артисту исполняется 47 лет. Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых популярных хитов певца.

Рэп-исполнителя Маршалла Брюса Метерса, выступающего под псевдонимом Эминем, журнал Rolling Stone вписал в топ-100 великих артистов современности. Звезда прославилась в музыкальной индустрии еще 19 лет назад.

В честь 47-летия Эминема предлагаем вспомнить самые известные песни исполнителя. В течение карьерного пути рэпер завоевал множество наград и стал кумиром сотен тысяч поклонников.

Певец, который родился в сложной семье и прошел непростой путь к популярности, в своих хитах передает чувство современности, в которой живет.

Смотрите лучшие хиты Эминема:

Eminem – Lose Yourself

Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna

Eminem – When I'm Gone

Eminem – Cleanin' Out My Closet