Эминему – 47: лучшие хиты и клипы легендарного рэпера

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Эминему – 47
Эминему – 47 / GettyImages

17 октября популярный американский рэпер Эминем празднует день рождения. Артисту исполняется 47 лет. Редакция LifeStyle 24 подготовила подборку самых популярных хитов певца.

Рэп-исполнителя Маршалла Брюса Метерса, выступающего под псевдонимом Эминем, журнал Rolling Stone вписал в топ-100 великих артистов современности. Звезда прославилась в музыкальной индустрии еще 19 лет назад.

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В честь 47-летия Эминема предлагаем вспомнить самые известные песни исполнителя. В течение карьерного пути рэпер завоевал множество наград и стал кумиром сотен тысяч поклонников.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Marshall Mathers (@eminem)

Певец, который родился в сложной семье и прошел непростой путь к популярности, в своих хитах передает чувство современности, в которой живет.

Смотрите лучшие хиты Эминема:

Eminem – Lose Yourself

 

Eminem – Love The Way You Lie ft. Rihanna

 

Eminem – When I'm Gone

 

Eminem – Cleanin' Out My Closet

 

Eminem – Rap God (Explicit)

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Музыка
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