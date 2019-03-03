Эмма Бантон выходит замуж за Жада Джонса после 20 лет отношений

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Эмма Бантон и Жад Джонс женятся
Эмма Бантон и Жад Джонс женятся / hellomagazine.com

Поклонники участницы группы Spice Girls наконец увидят свою любимую исполнительницу в белом платье. Эмма Бантон и ее бойфренд Жад Джонс решили пожениться после 20 лет романа.

43-летняя английская певица Эмма Бантон и 40-летний исполнитель Жад Джонс подали заявление в ЗАГС после 20 лет совместной жизни. Они получили разрешение на брак в регистратуре Энфилд, что на Севере Лондона. На иностранном сайте The Mirror появился скриншот, сделанный на официальном сайте местного суда, на котором видно, что влюбленные действительно намерены пожениться.

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Также в источнике отмечают, что церемонию знаменитости планируют провести в любимом месте Пола Маккартни и Нэнси Шевелл – Old Marylebone Town Hall. Там они также стали мужем и женой в 2011 году.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений emmaleebunton (@emmaleebunton)

Что известно о романе Эммы Бантон и Жада Джонса?Роман английских звезд нашумел в 1998 году. Именно тогда они начали встречаться. Однако, несмотря на пристальное внимание СМИ, через год пара распалась. О Эмме Бантон и Жаде Джонсе как о паре забыли на несколько лет. В 2004 году все заговорили об их воссоединении. После этого они не расставались. В 2007 году у них родился сын Beau Lee Jones, а в 2011 году дочь Tate Lee Jones. После рождения второго ребенка они решили заручиться, однако официально не женились до настоящего времени.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Spice Girls Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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