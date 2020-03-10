"Эмма": очередная киноэкранизация последнего романа Джейн Остин

За последнюю четверть века "Эмму" экранизировали четыре раза. Преимущества этой версии — удачный кастинг, много внимания к костюмам и "чистота" кадров.

К Алисии Силверстоун, Гвинет Пэлтроу и Кейт Бекинсейл присоединяется еще одна Эмма-Аня Тейлор-Джой. Несмотря на усталость зрителей от сюжета хорошо знакомого романа Джейн Остин, фильммейкеры остановиться не могут.

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"Эмма" – самый смешной роман Джейн Остин, и в то же время наименее насыщен событиями. Главная героиня – молодая и привлекательная сноб, которая иногда комично попадает в заблуждения, иногда необдуманно жестокая, но все же руководствуется благими намерениями. Свой снобизм юная Эмма осознает меньше зрителя и вряд ли способна на большую глубину самоанализа. Не будем углубляться в пересказ сюжета, потому что приключения 21-летней "свахи" хорошо знакомы большинству потенциальных зрителей.

Фильм, снят по классическим британским романом, выглядит соответственно, то есть, всеми возможными способами отражает свою эпоху. Здания, интерьеры, декорации, костюмы удачно выдержаны в манере конца XVIII – начала XIX века. Реконструкция эпохи – один из ключевых аргументов в пользу фильма. Режиссер Отем де Уайлд имеет богатый опыт фотографа, и это читается в композиции и студийной "чистоте" кадров. Новая "Эмма" – визуальное удовольствие в первую очередь. Но подойдет оно в первую очередь для тех, кто оценит работу над костюмами и готов выдержать медленный темп повествования.



"Эмма": официальный кадр из фильма

Успех или провал экранизаций, вроде этой, в большинстве зависит от "химии" между центральной парой актеров. В конце концов, это кино исключительно о чувствах и эмоциях, еще и сдержанно-аристократических, где наибольшим сексуальным напряжением между партнерами может быть танец на балу или красноречивый взгляд. Благо, у Ани Тейлор-Джой и Джонни Флинна все впорядке с магнетизмом между персонажами, это читается с экрана и даже немного интригует (что в случае пере-пере-переиспользованного сюжета – немалый плюс). Некоторые персонажи ленты не соответствуют своим книжным образам, что может сбить с толку зрителя, знакомого с этой историей, или читателя, который совсем не так представлял себе действующих лиц.

Фильм "Эмма" не привносит ничего категорически нового в уже сняты экранизации, но хорошо держится, как самобытное произведение – благодаря удачной структуре, актерам и антуражу. Подойдет ценителям произведений Джейн Остин, любителям "олдскульной" романтики и Англии эпохи Регентства.

На IMDb кино оценили в 7.0. Ограничений по возрасту у "Эммы" нет.

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