Эмма Стоун обручилась с кинорежиссером Дэйвом Маккари: фото жениха и невесты

Американская актриса и ее любимый мужчина поделились новостью на страницах социальных сетей. Улыбающаяся Эмма Стоун демонстрирует кольцо с бриллиантом. Пара, которая вместе уже больше трех лет, начала подготовку к свадьбе.

Звезда драмедийного фильма-мюзикла "Ла-ла Ленд" с сегодняшнего дня невеста. Со свом будущим мужем 31-летняя оскароносная актриса познакомилась на съемочной площадке в 2016 году. Пара тщательно скрывала свои длительные отношения от общественности. Официально подтвердили свои чувства они только в этом году во время публичного выхода на американской кинопремии SAG Awards в Лос-Анджелесе.

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Брэдли Купер, Эмма Стоун, Дэйв Маккари на премии SAG Awards

Очевидно, влюбленные решили быть откровеннее со своими поклонниками и не удержались, чтобы не поделиться такой важной новостью. Сценарист и режиссер шоу "Saturday Night Live" Дэйв Маккари сделал предложение Эмме Стоун. Красавица поспешила продемонстрировать обручальное кольцо, которое получила от будущего мужа. Красноречивым является совместное фото звезд, опубликованное на странице мужчины в инстаграм несколько часов назад, – они чувствуют себя вполне счастливыми вместе.

Дату свадьбы пока не объявили, прото СМИ с нетерпением ждут свадебное платье Эммы Стоун, в котором звезда пойдет к алтарю. Как для актрисы, так и для 34-летнего режиссера Дэйва Маккари, это будет первый брак.