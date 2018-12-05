Эмма Стоун сыграет главную роль в римейке мультфильма "101 далматинец"

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Эмма Стоун сыграет главную роль в фильме "101 далматинец"
Эмма Стоун сыграет главную роль в фильме "101 далматинец" / Коллаж: 24 канал

30-летняя американская актриса сыграет главную роль в новой киноленте по мотивам популярного мультфильма студии Disney.

Как сообщает The Hollywood Reporter, студия Walt Disney Pictures намерена снять очередной римейк анимационного фильма "101 далматинец". К слову, премьера первого мультфильма о щенках вышла в 1961 году.

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После этого по мотивам анимационной картины был снят первый фильм, который кинокомпания Walt Disney представила в 1996 году. Авторы решили повторить историю через 22 года.

Главного персонажа Стервеллу Де Виль выпало сыграть милой и харизматичной Эмме Стоун. Нешуточная ответственность упала на ее плечи, ведь в предыдущей кинокартине злостную миллионершу сыграла Гленн Клоуз. Задача Эммы – рассказать старую-любимую историю под новым углом.

Емма Стоун
Эмма Стоун сыграет в обновленном фильме "101 далматинец" / Instagram / @murdireviews

Напомним, в 2018 году студия Disney выпустила несколько римейков популярных ранее кинолент. Среди них "Мэри Поппинс возвращается", "Дамбо" и "Король Лев". Трейлер к мультфильму "Король Лев" побил все рекорды просмотров, он занял второе место по количеству за всю историю кино.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: Lifestyle
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