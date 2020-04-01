Эмма Уотсон призналась, что считает ЛГБТ-пары самыми прочными

Голливудская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в фильмах о Гарри Поттере, откровенно заговорила об отношениях. Звезда призналась журналистам, что считает ЛГБТ-пары примером для всех.

Актриса дала большое интервью для журнала Teen Vogue. Во время общения с журналистами глянца 29-летняя Эмма Уотсон подняла тему брака. Однако не романы звезды стали поводом для обсуждения, а в целом взгляды на супружескую жизнь.

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Разговоры, что отношения в семье должны быть такими легкими и не напряженными, что супруги должны чувствовать друг друга и понимать с полувзгляда, – полная чушь! Это же совершенно невозможно,

– заявила Эмма Уотсон.

Звезда "Гарри Поттера" рассказала, что на самом деле традиционные пары не могут построить крепкие и гармоничные отношения, поскольку не умеют слушать своих партнеров. В то же время, по мнению Эммы Уотсон, ЛГБТ-пары в этом случае являются примером.

"Мне кажется, что отношения в паре не обязательно должны соответствовать традиционным моделям. Люди должны больше говорить друг с другом, разделять задачи, труд и ответственность. Одни из самых здоровых типов отношений я вижу как раз среди однополых пар, потому что, как мне кажется, они действительно садятся и договариваются по поводу многих вещей, а не строят предположения", – добавила она.

Еще больший резонанс в сети вызвало заявление Эммы Уотсон относительно кинк-культуры. По ее условиям, устраиваются вечеринки, во время которых люди занимаются сексом только с полного согласия.

"В последнее время я очень увлеклась кинк-культурой: эти люди умеют договариваться лучше всех, они все знают о культуре согласия. Мы могли бы последовать их примеру, это очень полезная модель отношений", – ошеломила Эмма Уотсон.

Как известно, пока Эмма Уотсон не имеет стабильных отношений. Актрисе приписывали несколько романов, которые не имели продолжения.