24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
more

Эмма Уотсон призналась, что считает ЛГБТ-пары самыми прочными

- Читати новину українською
Эмма Уотсон / www.thestar.com.my

Голливудская актриса Эмма Уотсон, сыгравшая Гермиону в фильмах о Гарри Поттере, откровенно заговорила об отношениях. Звезда призналась журналистам, что считает ЛГБТ-пары примером для всех.

Актриса дала большое интервью для журнала Teen Vogue. Во время общения с журналистами глянца 29-летняя Эмма Уотсон подняла тему брака. Однако не романы звезды стали поводом для обсуждения, а в целом взгляды на супружескую жизнь.

Читайте также: Настя Каменских объяснила, почему она не носит обручальное кольцо

Разговоры, что отношения в семье должны быть такими легкими и не напряженными, что супруги должны чувствовать друг друга и понимать с полувзгляда, – полная чушь! Это же совершенно невозможно,
– заявила Эмма Уотсон.

Звезда "Гарри Поттера" рассказала, что на самом деле традиционные пары не могут построить крепкие и гармоничные отношения, поскольку не умеют слушать своих партнеров. В то же время, по мнению Эммы Уотсон, ЛГБТ-пары в этом случае являются примером.

"Мне кажется, что отношения в паре не обязательно должны соответствовать традиционным моделям. Люди должны больше говорить друг с другом, разделять задачи, труд и ответственность. Одни из самых здоровых типов отношений я вижу как раз среди однополых пар, потому что, как мне кажется, они действительно садятся и договариваются по поводу многих вещей, а не строят предположения", – добавила она.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Emma Watson (@emmawatson)

Еще больший резонанс в сети вызвало заявление Эммы Уотсон относительно кинк-культуры. По ее условиям, устраиваются вечеринки, во время которых люди занимаются сексом только с полного согласия.

"В последнее время я очень увлеклась кинк-культурой: эти люди умеют договариваться лучше всех, они все знают о культуре согласия. Мы могли бы последовать их примеру, это очень полезная модель отношений", – ошеломила Эмма Уотсон.

Как известно, пока Эмма Уотсон не имеет стабильных отношений. Актрисе приписывали несколько романов, которые не имели продолжения.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Емма Уотсон Голливуд ЛГБТ
Комментарии

Читайте также

сегодня , 12:51 Владимир Остапчук заявил, что у него роман с Викторией Булитко
Новини шоу-бізнесу 4611
сегодня , 09:00 День смеха: смешные поздравления с 1 апреля
Новини культури 5813
сегодня , 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Новини культури 19105
сегодня , 10:26 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: сюжет и трейлер 3 и 4 серий
Кіно 23036
сегодня , 15:17 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 244053
сегодня , 12:42 Коронавирус в Украине: количество больных – 669
Лікування 160508
сегодня , 10:42 День смеха: 6 лучших розыгрышей голливудских звезд
Новини шоу-бізнесу 4041
сегодня , 19:03 Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
Food and Drinks 80096
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 14:30 Сериалы апреля: самые интересные премьеры, которые достойны вашего внимания
Юлія Михайлова
сегодня 13:03 Забавные розыгрыши и шутки на 1 апреля, которые точно запомнятся всем
Олена Булан
сегодня 11:23 Великий пост 2020: важные даты, правила и приметы
сегодня 11:01 Календарь стрижек на апрель 2020: интересные советы
Квітослава Туз
сегодня 10:42 День смеха: 6 лучших розыгрышей голливудских звезд
Юлія Михайлова

Новости
Больше новостей
Залиште відгук