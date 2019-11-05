Эмма Уотсон стала звездой декабрьского выпуска Vogue UK: потрясающие фото

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Эмма Уостон для британского Vogue
Эмма Уостон для британского Vogue / Фото: Vogue

Британская киноактриса Эмма Уотсон стала приглашенной гостьей нового выпуска глянца Vogue, который появится на прилавках Великобритании уже через месяц.

Редакторы издания отметили, что Эмма Уотсон, в отличие от других звездах в социальных сетях, показывает миру собственную позицию и не боится выступать с громкими заявлениями. В качестве примера, Малала Юсуфзай – пакистанская правозащитница, рассказывала, что выступление Эммы в 2014 году на одном из мероприятий еще больше укрепило ее феминистическую позицию.

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Поэтому звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон раз пообщалась с британскими журналистами и рассказала о новых мысли и стремления. Сейчас Vogue опубликовал несколько волшебных кадров с фотосессии, где 29-летняя Эмма примерила стильные образы. Автором снимков стал британский фотограф Аласдер Маклеллан.


Эмма Уостон для британского Vogue / Фото: Vogue

В откровенном интервью Эмма Уотсон призналась, что ей нравится не заводить серьезные отношения, впрочем она не в восторге от слова "одинокая". "Я никогда не верила во всю эту болтовню про "люблю быть одиноким", – отметила Эмма. Поэтому в таком случае она использует слово "самопартнерство".

Эмма добавила, что в следующем году ей исполнится 30 лет и она уже начала чувствовать социальное давление, стресс и тревогу перед юбилеем.

Почему для всех такая огромная проблема разменять четвертый десяток? Это не так страшно ... Мне исполнилось 29, и я вдруг подумала: я так сильно волнуюсь и переживаю. И я поняла, что это из-за негласного влияния извне. Вот ты не построила дом, не вышла замуж и не родила ребенка, а тебе стукнуло 30, и у тебя нет какого-то безопасного и стабильного карьерного положения, или ты думаешь, что тебе вообще нужно в жизни ... Все это вызывает кучу беспокойства ,
– откровенно рассказала актриса.

Слушайте весь разговор Эммы Уотсон для журнала Vogue:

 

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Теги: LifeStyle Голливуд Емма Уотсон Мода Vogue
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