Пандемия коронавируса нарушила планы многих голливудских актеров. Торжественные церемонии пришлось отменить или перенести на другую дату. В то же время организаторы Эмми не намерены вносить какие-то коррективы.

Эмми-2020: дата церемонии

Как сообщает Variety, 72-я церемония награждения премиями "Эмми" состоится 20 сентября 2020 года. Дату организаторы не корректировали и уже назвали ведущего, который будет развлекать голливудских коллег во время кинособытия. Им стал Джимми Киммел.

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Пока неизвестно, в каком формате пройдет шоу, ведь из-за распространения COVID-19 опасно устраивать мероприятие, которое объединит в одном зале сотни звезд. Трансляция церемонии пройдет без изменений, на телеканале ABC.

Я не знаю, где или как, или даже зачем мы это делаем, но мы это сделаем, и я буду вести церемонию! 72-я Эмми пройдет в воскресенье, 20 сентября,

– объявил Джимми Киммел.

Инсайдеры рассказали, что у организаторов Эмми есть несколько сценариев события. Один из них – виртуальная версия шоу с использованием современных технологий. Не исключено, что зал будет наполнен голограммами голливудских звезд, которые будут претендовать на награду. В то же время источники уверяют, что представители Эмми не будут подвергать своих гостей на опасность инфицирования и будут придерживаться всех советов ВОЗ.

А кто будет претендовать на золотую статуэтку, киноманы узнают 28 июля.

Что известно об Оскаре

Представители церемонии Оскар все же решили изменить дату мероприятия. Награждение пройдет не зимой, а 25 апреля 2021 года. Предполагают, что к тому времени ситуация с коронавирусом наладится, а все представители Голливуда смогут заглянуть в Dolby Theatre.

В то же время в Американской киноакадемии внесли существенные изменения в правила. Так, на "Оскар" могут претендовать только те ленты, которые не были в номинациях Эмми. Кроме этого, эксперты будут принимать во внимание даже те фильмы, которые презентовали на стриминговых платформах, а не в кинотеатрах. Уменьшилось и количество номинаций: в 2021 году их будет 23, а на премию не претендуют звукорежиссеры.