Эмми без ведущего: на что пошли организаторы премии вслед за Оскаром

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Эмми 2019-пройдет без ведущего
Эмми 2019-пройдет без ведущего / Instagram / @televisionacad

Одна из самых престижных кинопремий современности, Эмми, в этом году будут проходить без ведущего. На такой шаг организаторы решились ради того, чтобы оставить больше времени номинированным актерам и фильмах.

Издание CNN сообщает, что такое случится с премией Эмми не первый: в 2003, 1998 и 1975 годах церемонии награждения уже проходили без ведущего. Поэтому 22 сентября 2019 года на сцене мероприятие будут вести только актеры, которые будут объявлять победителей в номинациях.

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Все будет происходить по такому же принципу, как нынешний Оскар полгода назад.

Это решение позволит посвятить больше времени телешоу и номинированным на награды, а также как следует попрощаться с шоу, которые завершились в этом году,
– отметил генеральный директор Fox Entertainment Чарли Кольер.

Добавим, что в 2019 году церемония премии Оскар впервые за 30 лет состоялась без ведущего. Все произошло из-за отказа Кевина Харта от предложения стать ведущим, а быструю замену ему так и не нашли. Впрочем, это отнюдь не повлияло на рейтинги премии – рейтинг трансляции Оскара-2019  даже вырос  (на 12% от общего количества зрителей по сравнению с предыдущим 2018 годом). Церемонию вручения статуэток вели голливудские знаменитости, которые сами выходили на сцену, объявляли категории и вручали награды.

Что известно об Эмме-2019?
71-я церемония награждения премиями Эмми состоится 22 сентября в помещении Microsoft Theater, что в Лос-Анджелесе. 17 июля организаторы объявили весь перечень номинантов, получивших шанс на победу в нескольких десятках категориях. Больше всего номинаций в этом году получил сериал "Игра престолов" – 32 номинации, а также сериал "Чернобыль" – 19 номинаций.

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Кино Голливуд Оскар Эмми Награды
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