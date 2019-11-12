Энн Хэтэуэй – 37: пятерка впечатляющих фильмов актрисы, от которых невозможно оторваться

Сегодня, 12 ноября, свой день рождения празднует голливудская актриса Энн Хэтэуэй. Звезде фильма "Дьявол носит Prada" исполняется 37 лет. Зажигала своей харизмой и талантом актриса в ряде других фильмов, которые вас непременно порадуют.

Редакция LifeStyle 24 в честь дня рождения актрисы подготовила подборку лучших пяти фильмов, в которых сыграла Энн Хэтэуэй.

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"Дьявол носит Prada" (The Devil Wears Prada) – 2006

Сомнительно, что найдется девушка, которая еще не видела этой комедии о нью-йоркской Золушке. Ленту даже номинировали на Оскар и Золотой глобус за лучшую женскую роль.



Мерил Стрип отметила, что Энн Хэтэуэй идеально подходит для этой роли / Pinterest

Это один из фильмов о моде, которые есть на просторах кинематографа. По сюжету, Энди Сакс – амбициозная девушка, которая приезжает в безумный и ритмичный Нью-Йорк, чтобы покорить журналистику. Она мечтает о серьезных общественно-политических темах и тяжелых журналистских расследованиях. Впрочем желанная работа так и не появляется на горизонте.

Разочаровавшись и потеряв вдохновение к поискам чего-то стоящего, она наталкивается на вакансию ассистентки главного редактора самого влиятельного в Америке глянца.

Для Энди эта работа превращается в ад. Во-первых, она совершенно не следит за модой, а во-вторых, ее начальница Миранда – настоящий дьявол. Одной помощнице не под силу выдержать такой ужасный характер. Однако, свой плюс здесь все же есть: кто понравится Миранде и будет выполнять ее задания – получит работу в любой редакции Нью-Йорка.

Что интересно, прототипом Миранды Пристли послужила главный редактор американского Vogue Анна Винтур. Всем известно, что у нее довольно сложный характер. Однако, у нее достаточно хорошее чувство юмора. На премьеру фильма Винтур пришла в одежде Prada с головы до ног.

Смотрите трейлер фильма "Дьявол носит Prada": видео

"Любовь и другие лекарства" (Love and Other Drugs) – 2010

Главный актер Джейми Ренделл, потерявший должность продавца-консультанта в магазине, устраивается в фармацевтическую компанию. Для него это не является чем-то новым или неизвестным, ведь вся семья Джейми имеет отношение к медицине. Его отец преподает медицину в колледже, сестра работает в фармакологии, а младший брат даже основал собственную компанию. Теперь новая работа заключается в том, чтобы продать как можно больше лекарств.

"Любовь и другие лекарства" / UA кино

Джейми пришел в больницу, чтобы договориться с врачом о поставках новых медикаментов, а тем временем его там ждала судьбоносная встреча. Он встретил замечательную девушку Мэгги, в которую впоследствии влюбился по уши. Впрочем девушка не спешит с взаимностью, ведь она неизлечимо больна. У обоих есть большой шанс на успех, если они будут иметь дело с настоящей любовью.

Смотрите трейлер фильма "Любовь и другие лекарства": видео

"Стажер" (The Intern) – 2015

70-летний пенсионер Бенджамин Уиттакер в исполнении легендарного Роберта де Ниро похоронил жену и от скуки занимается гимнастикой и каждый день ходит на кофе в Starbucks. Однажды Бен натыкается на объявление о приеме стажеров в интернет-магазин женской одежды "About the Fit" к молодой и прогрессивной Джулс Остин.

Главная героиня экономит свое время с помощью велосипеда / Pinterest

Успешно пройдя собеседование, Бена назначают личным помощником Джулс. Она типичная американская деловая женщина: красивая, умная и замужем. Из маленького стартапа она выросла до масштабной и влиятельной компании. Она слишком занята, чтобы тратить время на стажеров. Впрочем со временем она осознает, что Бен – это именно тот человек, которого ей не хватало рядом очень долгое время. Пенсионер становится хорошим другом и ценным советчиком для молодой красавицы.

Смотрите трейлер фильма "Стажер": видео

"8 подруг Оушена" (Ocean's Eight) – 2018

Главная героиня фильма – сестра авантюриста Дэнни Оушена. Она не далеко сбежала от своего покойного брата, поэтому также планирует "грабеж века" во время проведения ежегодного светского мероприятия Met Gala.

Актрисы на премьере фильма / Getty Images

Для этого Дебби (Сандра Буллок) собирает идеальную команду. В нее входят Лу (Кейт Бланшетт), Роза (Хелена Бонэм Картер), Дафна (Энн Хэтэуэй), Тэмми (Сара Полсон), Амита (Минди Келинг), Констанция (Аквафин) и Найн Болл (Рианна).

Целью женской команды будет не казино, а роскошное драгоценное ожерелье, которое они хотят похитить во время светского события.

Смотрите трейлер фильма "8 подруг Оушена": видео

"Мошенницы" (The Hustle) – 2019

В поезде встречаются две довольно интересные личности. Каждая из них обманывает богатых мужчин. Но для одной вполне достаточно того, чтобы за нее оплатили ужин, другая же – с легкостью получает бриллианты и тысячи долларов. Менее успешная мошенница требует свою коллегу научить ее всем хитростям и не отходит от нее ни на шаг.



Фильм "Мошенницы" поднимет настроение каждому / Планета Кино

Поэтому у них начинается общее дело в центре которого один и тот же человек. Блестящие мошенницы выходят на охоту за сердцем избранника и его банковским счетом.

Смотрите трейлер фильма "Мошенницы": видео