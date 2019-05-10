Энн Хэтэуэй получила звезду на Аллее славы Голливуда

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Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй / Getty Images

Голливудская актриса, известная своей ролью в фильме "Дьявол носит Prada", удостоилась престижной награды. На днях 36-летняя Энн Хэтэуэй получила звезду на Голливудской аллее славы.

Голливудская аллея славы пополняется новыми именами. Около месяца назад там открылась звезда в честь Мэнди Мур, которая сыграла главную роль в фильме "Памятная прогулка", а на днях стало известно, что престижной награды удостоилась 36-летняя актриса Энн Хэтэуэй.

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В такой важный момент рядом с актрисой были сценаристка Ди Рос, реперка Awkwafina, а также ее коллега по съемочной площадке Ребел Уилсон. Энн Хэтэуэй не сдерживала эмоций и с удовольствием позировала перед камерами на коленях, стоя на своей именной звезде.

Енн Гетевей отримала зірку на Алеї слави
Энн Хэтэуэй получила звезду на Аллее славы Голливуда / Getty Images

Енн Гетевей
Энн Хэтэуэй получила звезду на Аллее славы Голливуда / Getty Images

Енн Гетевей зірка на алеї слави
Энн Хэтэуэй получила звезду на Аллее славы Голливуда / Getty Images

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Теги: LifeStyle Голливуд Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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