Энн Хэтэуэй впервые после родов появилась на красной дорожке: какое платье выбрала звезда

Актриса Энн Хэтэуэй, которая осенью 2019 года во второй раз стала мамой, вернулась в голливудские будни. В ночь на 13 января она с мужем Адамом Шульманом посетила церемонию награждения премии Critics' Choice Awards 2020.

К дебютному выходу в 2020 году Энн Хэтэуэй подготовилась заблаговременно, поэтому на красной дорожке имела непревзойденный вид. Перед камерами актриса появилась в золотом платье от легендарного бренда Versace. Образ был в стиле Голливуда – широкие рукава, глубокое декольте и приталенный низ. Именно такой крой платья отлично подчеркнул фигуру звездной мамочки.

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К наряду актриса подобрала босоножки на каблуке от Alexandre Birman и украшения, в частности, каскадные серьги, кольцо и браслеты. На этот раз Энн Хэтэуэй решила не заплетать волосы в прическу, сделав легкие локоны. Любимый макияж с акцентом на глаза завершил look голливудской красавицы.



Энн Хэтэуэй на красной дорожке премии / Getty Images

На церемонию Энн Хэтэуэй пришла в сопровождении своего мужа – актера Адама Шульмана. Пара с удовольствием позировала перед репортерами, которые, как и пользователи сети, не сдерживали своего восторга от того, насколько быстро звездная мамочка сумела вернуть себе стройную фигуру после родов.



Энн Хэтэуэй и Адам Шульман / Getty Images ​



Энн Хэтэуэй вернулась в соцсети / Instagram / @annehathaway

Что известно о втором ребенке Энн Хэтэуэй?

10 декабря 2019 года все западные СМИ распространили информацию, что Энн Хэтэуэй и Адам Шульман второй раз стали родителями. Такой вывод репортеры сделали после того, как увидели пару с младенцем на улицах Лос-Анджелеса. Когда именно родился ребенок и как его назвали – пока неизвестно. Кроме новорожденного малыша, Энн и Адам воспитывают 3-летнего сына Джонатана.