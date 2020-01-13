24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Энн Хэтэуэй впервые после родов появилась на красной дорожке: какое платье выбрала звезда

53 Читати новину українською
Энн Хэтэуэй с мужем / www.gettyimages.com

Актриса Энн Хэтэуэй, которая осенью 2019 года во второй раз стала мамой, вернулась в голливудские будни. В ночь на 13 января она с мужем Адамом Шульманом посетила церемонию награждения премии Critics' Choice Awards 2020.

К дебютному выходу в 2020 году Энн Хэтэуэй подготовилась заблаговременно, поэтому на красной дорожке имела непревзойденный вид. Перед камерами актриса появилась в золотом платье от легендарного бренда Versace. Образ был в стиле Голливуда – широкие рукава, глубокое декольте и приталенный низ. Именно такой крой платья отлично подчеркнул фигуру звездной мамочки.

К теме: Самые эффектные образы с красной дорожки Critics' Choice Awards 2020: фото

К наряду актриса подобрала босоножки на каблуке от Alexandre Birman и украшения, в частности, каскадные серьги, кольцо и браслеты. На этот раз Энн Хэтэуэй решила не заплетать волосы в прическу, сделав легкие локоны. Любимый макияж с акцентом на глаза завершил look голливудской красавицы.

Енн Гетевей на червоній доріжці премії
Энн Хэтэуэй на красной дорожке премии / Getty Images

На церемонию Энн Хэтэуэй пришла в сопровождении своего мужа – актера Адама Шульмана. Пара с удовольствием позировала перед репортерами, которые, как и пользователи сети, не сдерживали своего восторга от того, насколько быстро звездная мамочка сумела вернуть себе стройную фигуру после родов.

Енн Гетевей та Адам Шульман у Голлівуді
Энн Хэтэуэй и Адам Шульман / Getty Images ​

Енн Гетевей у золотистій сукні
Энн Хэтэуэй вернулась в соцсети / Instagram / @annehathaway

Что известно о втором ребенке Энн Хэтэуэй?
10 декабря 2019 года все западные СМИ распространили информацию, что Энн Хэтэуэй и Адам Шульман второй раз стали родителями. Такой вывод репортеры сделали после того, как увидели пару с младенцем на улицах Лос-Анджелеса. Когда именно родился ребенок и как его назвали – пока неизвестно. Кроме новорожденного малыша, Энн и Адам воспитывают 3-летнего сына Джонатана. 

6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
сегодня
89833
Автор: Надежда Биленко
Теги: Голливуд LifeStyle Новости LifeStyle Стиль и мода
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 14:45 Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
Олена Булан 23566
сегодня 13:22 Старый Новый год: приметы, традиции, как праздновать в Украине
Олена Булан 8936
сегодня 11:00 6 текстов щедровок для детей: лучшие песни
Квітослава Туз 89833
12 января 09:33 8 малоизвестных фактов о Злате Огневич, которые могут удивить
1986
11 января 17:31 Самые ожидаемые украинские премьеры: какие фильмы стоит посмотреть
Єлизавета Герасимюк 446
Новости
Больше новостей
Залиште відгук