Энрике Иглесиас и Анна Курникова очаровали сеть роликом с подросшими детьми

Жена испанского певца Энрике Иглесиаса, россиянка Анна Курникова очаровала армию поклонников забавным видео с их совместными детьми – близнецами Николасом и Люси, которые родились 16 декабря 2017 года.

Новый ролик Курникова опубликовала на своей странице в инстаграме. Звездные родители часто делятся с подписчиками забавными фотографиями и видео из жизни двойняшек.

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В очередной публикации россиянка показала, как подросли их дети. В ролике Люси и Николас, которому исполнилось два года, бегут по траве и пытаются догнать дрон, который снимает их. Со временем малыши неожиданно останавливаются возле сетки. В этот момент улыбающиеся лица детей изменились и стали печальными.

"С новым годом", – отметила в комментариях жена Энрике Иглесиаса. Видео было снято во Флориде, где проживает чета.

В течение суток видео собрало около 600 тысяч просмотров и тысячи комментариев от интернет-юзеров.

"Какие они милые", "Красивые, как их мама", "Очень забавные детки", "С каждым днем они становятся все красивее", "Какая вы очаровательная мама", – пишут пользователи в социальных сетях.

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой?

Российская экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас объявили о своих отношениях еще в 2001 году. После этого пара часто попадала в мировые СМИ: журналисты получали информацию о разрыве отношений, беременности экс-теннисистки и даже нетрадиционной ориентации Иглесиаса. Однако все слухи развеялись, когда знаменитости стали родителями и поселились в роскошном поместье.