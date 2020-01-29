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Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз станут родителями – СМИ

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Анна Курникова и Энрике Иглесиас станут родителями / www.telemundo.com

На днях в западных СМИ появилась информация, что популярный певец Энрике Иглесиас и его жена Анна Курникова ожидают появления третьего ребенка. Теперь же появилось эксклюзивное фото, которое подтверждает все слухи.

Фотографию разместили на обложке журнала HOLA! Снимок папарацци удалось сделать, когда Анна Курникова и Энрике Иглесиас покинули свой роскошный особняк и отправились на отдых в Майами. Пара не хотела привлекать внимания общественности, поэтому вместо обычной прогулки по курортному городу выбрала яхту. На эксклюзивном фото звездная мама наслаждалась отдыхом в объемной олимпийке, которая не скрывала ее округлого живота.

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Енріке Іглесіас та Анна Курнікова втретє стануть батьками
Энрике Иглесиас и Анна Курникова в третий раз станут родителями / HOLA!

Енріке Іглесіас і Анна Курнікова в Маямі
Энрике Иглесиас и Анна Курникова в Маями / HOLA!

В то же время, инсайдеры испанского телеканала Telemundo Entretenimiento, рассказали, что третий ребенок Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса появится на свет уже совсем скоро. Звезда находится на последних месяцах беременности и имеет запланированные роды на март 2020 года. Пока неизвестны ни пол ребенка, ни возможные имена, которые подобрали Анна и Энрике для отпрыска.

Что известно об отношениях Курниковой и Иглесиаса?

Уже почти 18 лет Энрике Иглесиас и Анна Курникова строят отношения. Пара познакомилась на съемках одного из клипов зажигательного певца, где бывашая тенисистка сыграла роль его возлюбленной. Случилось это в 2002 году, и с тех пор Энрике и Анна всегда попадают в новости СМИ. Звезды то объявляли о разрыве, то вновь возникали на фото папарацци, поэтому невозможно подсчитать, сколько времени на самом деле была вместе строптивая пара.

Однако все кардинально изменилось в декабре 2017 года. Тогда Анна Курникова родила двойняшек –  Николаса и Люси, которые навсегда объединили звезд. С тех пор счастливый Энрике Иглесиас заполонил сеть нежными снимками и видео со своими малышами, демонстрируя восторг от воспитания потомков. Поэтому все инсайдеры убеждены: пара в восторге от пополнения их семьи.

 

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Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Звездные дети Звездные мамы
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