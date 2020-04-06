Энрике Иглесиас очаровал сеть танцем с новорожденной дочкой: видео

Популярный певец Энрике Иглесиас в очередной раз доказал, что является образцовым папашей. В сети он опубликовал завораживающее видео, на котором видно его новорожденную дочь Мэри.

Карантин помог не только воплотить свои замыслы, на которых не хватало времени, но и уделить больше времени родным. Особенно наслаждаются этим знаменитости, которые иногда месяцами гастролируют по миру. Так, Энрике Иглесиас очаровывает поклонников кадрами со своими детьми.

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Звездный папаша охотно показал подписчикам блога милые танцы с 2-месячной доченькой Мэри. Интересно, что для развлечения он выбрал трек не из собственного репертуара, а знаменитую песню We are young группы Fun. Ролик сразу же стал едва ли не вирусным, ведь всего за несколько часов его просмотрели около 3 миллионов раз.

О рождении третьего ребенка Энрике Иглесиас и Анна Курникова не рассказывали журналистам. Однако это за них сделал бран артиста Хулио, который в начале февраля объявил, что у его звездных родственников появился третий ребенок.

После раскрытия тайны Энрике Иглесиас опубликовал фото дочери Мэри на инстаграм-странице, подтвердив все слухи. До сих пор снимок, сделанный в роддоме, был единственным кадром третьего ребенка Энрике и Анны. Видимо, именно поэтому новый ролик получил такую бешеную популярность.

Кроме новорожденной Мэри, Энрике Иглесиас и Анна Курникова воспитывают 2-летних двойняшек Николаса и Люси. Кадры с детьми звездный папа часто публикует в сети, доказывая, что является отличным отцом для своих потомков.