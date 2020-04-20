Энрике Иглесиас показал, как проводит время на карантине с подросшей двойней: веселое видео

Популярный испанский певец Энрике Иглесиас в очередной раз очаровал сеть видео с детьми. На очередном ролике он показал, как весело проводит время на карантине с подросшей двойней Николасом и Люси.

Энрике Иглесиас каждый раз демонстрирует, что является образцовым отцом. Он помогает жене в воспитании детей и играет с ними, как только появляется свободное время. На карантине этого времени достаточно, поэтому на инстаграм-странице Энрике часто можно увидеть семейные фото и видео.

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Ролик, который опубликовал Иглесиас, снят во дворе его собственного дома в Майами. Сам певец играет роль лошадки. Сначала он возил на себе Николаса. Мальчику не удалось крепко схватиться за папу, он упал и начал плакать. Однако артист сказал сыну, чтобы тот успокоился и быстро поднимался. Энрике не остановился и за него быстренько вцепилась дочь Люси.

"Держись крепче", – написал под видео исполнитель.

Кадры Энрике Иглесиаса с детьми часто появляются в сети. Ими восхищаются и активно комментируют фанаты. Кроме 2-летних Николаса и Люси, певец воспитывает еще маленькую дочь Мэри, которая родилась в начале февраля этого года. Видео с девочкой также становятся безумно популярными, их просматривают миллионы раз.