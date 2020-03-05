Энрике Иглесиас рассказал об отцовстве: Я не сплю, но я прекрасно провожу время

В семье знаменитого испанского певца пополнение произошло в начале февраля. Сейчас Энрике Иглесиас воспитывает троих детей и по праву является звездным многодетным папой. Талантливый певец откровенно рассказал, что ему часто приходится не спать по ночам, однако даже от такого опыта он получает огромное удовольствие.

Семья Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой беременность жены держала в тайне и подтвердила слухи лишь после рождения дочери. Именитый исполнитель решил рассказать, как чувствует себя в статусе многодетного отца и признался, что уследить за малышами действительно непросто.

Читайте также: Энрике Иглесиас рассекретил, как назвал дочь: родители выбрали славянское имя

В интервью Кевина Фрейзера Энрике Иглесиас рассказал, что с младенцем ему постоянно нужна помощь любимой. Он ловко меняет подгузники и знает детском питании.

Я не сплю, но я прекрасно провожу время! Я имею в виду, я бы не променял это ни на что на свете,

– признался артист.

Кроме того, ведущий поинтересовался, будет ли звездный папа влиять на выбор профессии своих детей в будущем. Энрике Иглесиас заверил, что к такому строгому воспитанию и контролю он относится неприязненно. Певец и сам не может определиться, какое из многочисленных хобби приносит ему наибольшее удовольствие, но все же предпочитает спорт.

Вместе с женой, бывшей теннисисткой Анной Курниковой, он уже обсуждал этот вопрос и заверил ее, что она может стать лучшим тренером для их потомков: "Я могу честно сказать вам: если мне пришлось бы выбирать одну сферу, то это, безусловно, был бы спорт. Просто потому, что я люблю спорт. Я люблю гольф, теннис, и я не против того, чтобы одна из моих маленьких девочек играла в теннис".

Стоит отметить, что супруги вместе воспитывают двойняшек Николаса и Люси, которые появились на свет всего два года назад. Беременность возлюбленной стала для семьи неожиданностью, ведь пара планировала рождение детей через несколько лет, однако это произошло значительно быстрее.