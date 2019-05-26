Энрике Иглесиас рассмешил сеть роликом со своими детьми

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Энрике Иглесиас
Энрике Иглесиас / www.grammy.com

Популярный певец Энрике Иглесиас наслаждается отцовством. Артист со своей любимой женой, экс-теннисисткой Анной Курниковой, каждый раз показывает волшебные кадры с детьми. На днях они опубликовали ролик, который изрядно рассмешил пользователей сети.

После мирового турне по странам Европы Энрике Иглесиас вернулся домой, где его уже ждали сын Николас и дочь Люси. С детьми артист проводит много времени, а его жена снимает все на камеру, чтобы когда-то показать это потомкам.

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На днях звездная пара опубликовала курьезное семейное видео. На кадрах видно, как Энрике Иглесиас стоит во дворе своего сада, в то время как его дети находятся дома. Близнецы легонько бились головой об окно, когда их звездный отец показывал им не делать этого. От своеобразной игры дети не могли удержать смех, как и сторонники Энрике Иглесиаса.

Три ребенка на этом видео, – с юмором написал Энрике Иглесиас.

В интервью певец охотно рассказывает об изменениях в своей жизни. 43-летний Энрике Иглесиас не скрывает своего счастья от отцовства и откровенно признается, что счастлив бежать домой, ведь его ждут там дети и жена.

"Мне нравится моя новая жизнь! Теперь я спешу домой после работы, чтобы скорее увидеть Анну и детей. И я стал лучше понимать своих родителей, когда у меня самого появились дети", – поделился мыслями об отцовстве Энрике Иглесиас.

Что известно об отношениях Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой?​Российская экс-теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас объявили о своих отношениях еще в 2001 году. После этого пара часто попадала в мировые СМИ: журналисты получали информацию о разрыве отношений, беременности экс-теннисистки и даже нетрадиционной ориентации Иглесиаса. Однако все слухи развеялись, когда знаменитости стали родителями и поселились в роскошном имении. Произошло это 16 декабря 2017 года.

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Теги: Звездные дети LifeStyle Музыка
Источник: LifeStyle 24
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