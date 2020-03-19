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Энтони Хопкинс умилил сеть видео, на котором играет для своего кота на фортепиано

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Знаменитый британский актер, режиссер и композитор Энтони Хопкинс присоединился к числу тех звезд, которые придерживаются карантина и призывают к этому своих поклонников. Актер показал милое видео, на котором играет для своего кота на фортепиано.

Из-за коронавируса пришлось отменить концерты, фестивали, премьеры фильмов, выставки и другие культурные события. Однако знаменитости находят выход из ситуации и проводят бесплатные онлайн-выступления, пытаются поддержать общество в нелегкое для всех время. Также они показывают, как проводят время на карантине. Актер Энтони Хопкинс очаровал сеть роликом, где играет для кота на фортепиано. Видео он опубликовал на своей инстаграм-странице.

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Кумир миллионов показал, как развлекается дома на карантине. Энтони сыграл для своего домашнего любимца с кличкой Нибло нежную композицию. Котик вежливо сидел на коленях у актера, пока тот играл, и внимательно слушал каждую ноту.

Нибло следит за тем, чтобы я оставался здоровым, и требует, чтобы я его развлекал... Коты!
– подписал видео Хопкинс.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Anthony Hopkins (@anthonyhopkins)

По состоянию на 19 марта в мире зафиксировали более 230 тысяч подтвержденных случаев коронавируса, из которых более 9 тысяч смертей. Удалось выздороветь более 82 тысячам человек. В Италии число умерших из-за коронавируса выросло до 3 405. Этот показатель выше, чем количество жертв Covid-19 в Китае, откуда началось распространение вируса. В Украине подтвердили 21 случай заражения. Среди инфицированных 3 человека умерли. Людей призывают оставаться дома, а при первых симптомах болезни обращаться к семейному врачу.


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Автор: Кристина Кобак
Теги: Коронавирус Covid-19 LifeStyle
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