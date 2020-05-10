Эпатажная Блэк Чайна похвасталась соблазнительными формами в откровенном купальнике: видео 18+

Известная американская модель Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Уайт) неизменно щеголяет пышными формами в откровенных нарядах. На днях она поделилась видео, на котором изображена в бассейне.

Блэк Чайна знаменита тем, что не боится делиться самыми соблазнительными фотографиями. Она не боится осуждения и чужого мнения, каждый раз появляется на фотографиях в нарядах, которые хорошо подчеркивают ее пышные формы. На днях на личной странице звезды в инстаграме появился очередной горячий кадр.

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На пикантном видео модель позирует в бассейне. Она одета в откровенное бикини черного цвета. Блэк Чайна демонстрирует свои аппетитные формы и делает акцент на пышном бюсте, который едва не выпал из купальника. В таком образе можно разглядеть многочисленные татуировки на теле знаменитости.

Волосы модели мокрые, на ролике видно, как она выходит из воды. На лице у нее сияет макияж в естественных тонах с нюдовим блеском на губах. Привлекает внимание также длинный острый маникюр.