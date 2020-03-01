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Эпатажная Блэк Чайна продемонстрировала пикантные формы в откровенном бикини: фото 18+

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Экстравагантная американская модель Блэк Чайна очередной раз показала свои соблазнительные формы в откровенном наряде.

Блэк Чайна известна тем, что не боится показывать откровенные снимки. На своей странице в инстаграме знаменитость поделилась серией снимков, на которых продемонстрировала пышную грудь и ягодицы.

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На снимках девушка изображена в эротических позах у бассейна. Она одета в желтое откровенное бикини, которое подчеркивает ее пикантные формы.

Волосы Блэк распустила, а на лице сделала макияж в естественных тонах со стрелками на веках. Также можно увидеть эффектный маникюр модели: у нее длинные и острые ногти светлого цвета, а также много татуировок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blac Chyna (@blacchyna)

Что известно о Блэк Чайне?
Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Вайт) – американская модель и звезда сети. С 16 лет она танцевала на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Поговаривают, что своими формами Чайна обязана пластической хирургии, а именно глютеопластике – операции по увеличению ягодиц. Чайна также известна романтическими отношениями с братом Ким Кардашян – Робом. Модель родила от него дочь, но пара быстро разошлась.

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Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика
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