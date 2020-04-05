Эпатажная Блэк Чайна засветила обнаженную грудь в белом кроп-топе: жаркое фото
Экстравагантная американская модель Блэк Чайна (настоящее имя – Анджела Уайт) в очередной раз похвасталась соблазнительными формами в откровенных нарядах.
Блэк Чайна знаменита тем, что не боится публиковать самые откровенные фотографии. Звезда поделилась горячей фотографией, на которой продемонстрировала многочисленные татуировки и пышную обнаженную грудь.
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На очередном снимке модель изображена в сексуальном наряде. Она одета в джинсы и белый кроп-топ, из-под которого видно обнаженную грудь и татуировки.
Экстравагантный образ звезда дополнила ярким красным париком и насыщенным макияжем, в котором сделала акцент на коричневые губы. Привлекают внимание длинные ногти Чайны, которые накрашены темно-зеленым цветом с серебристыми блестками.
Блэк Чайна / Instagram / @blacchyna
Известно, что Блэк Чайная с 16 лет танцевала на пилоне в ночных клубах Калифорнии. Говорят, что женщина прибегала к глютеопластике – операции по увеличению ягодиц. Модель получила известность также благодаря романтическим отношениям с братом Ким Кардашян – Робом. Блэк родила ему дочь, однако отношения пары быстро закончились.
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