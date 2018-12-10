Эпатажная Даша Астафьева поделилась, почему не занимается любовью в машине

Звезда украинского шоу-бизнеса и настоящая секс-дива Даша Астафьева приняла участие в новом выпуске шоу "Караоке на колесах" со Славой Деминым. Премьера выпуска состоялась 3 декабря на YouTube-канале Люкс ФМ.

Во время путешествия в "караоке-авто" 33-летняя певица рассказала несколько деталей из своей личной жизни с любимым, в частности, поделилась пикантными подробностями интимной жизни. Следовательно, Астафьева призналась, почему ей не нравится заниматься сексом в автомобиле.

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Нет. Я считаю, что автомобиль слишком тесен для этого. Я этим занимаюсь бурно. Мне даже комнаты мало,

– озадачила своими словами ведущего Даша Астафьева.

Кроме откровенных признаний, горячая артистка станцевала зажигательный танец на автобусной остановке под хит группы "НеАнгелы" "Сережа", а также перепела хиты Макса Барских, Верки Сердючки и собственные композиции.

Смотрите выпуск развлекательного шоу "Караоке на колесах" с Дашей Астафьевой:

Стоит добавить, что Даша Астафьева уже длительное время находится в отношениях с бизнесменом Артемом Кимом.

Напомним, что в одном из предыдущих выпусков шоу "Караоке на колесах" украинская певица MamaRika призналась, что у нее была интимная связь с девушкой, однако ей все же больше нравится встречаться с мужчинами.