Эпатажная Ким Кардашян устроила каннабис-вечеринку в честь рождения ребенка: фото и видео

Светская львица Ким Кардашян устроила baby shower – вечеринку в честь рождения своего четвертого ребенка, который должен родиться через две недели. Как известно, это будет мальчик и вынашивает его для Ким и Канье Уэста суррогатная мать.

Однако ожидать от Ким традиционного baby shower не пришлось. Звезда пригласила друзей (среди которых была и Пэрис Хилтон) во двор своего дома, где организовала спа-вечер, на котором все процедуры были проведены с конопляным маслом.

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"Я же говорила, что это будет каннабис-вечеринка. Марихуана была абсолютно во всем!" – прокомментировала baby shower Ким.

Кардашян сообщила, что малыш появится на свет через две недели – в середине мая 2019 года. На вечеринке знаменитость раздала гостям тапочки от бренда мужа Канье Уэста Yeezy, на которых приглашенные писали свои предложения относительно имени будущего ребенка.

Смотрите видео, как проходила вечеринка Ким Кардашян:

Что известно о будущем ребенке Ким Кардашян и Канье Уэста

Еще в начале января 2019 года в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян и рэппер Канье Уэст в четвертый раз станут родителями. Звездная пара решила обратиться за помощью к суррогатной мамы. Такую практику они уже имеют, ведь дочь Чикаго тоже рожала не Ким. По словам инсайдеров, это вынужденный шаг, ведь врачи не советуют звезде самостоятельно рожать из-за ее проблем со здоровьем.

После консультации с медиками Ким и Канье изменили агентство в поиске суррогатной мамы, чтобы избежать разглашения информации. Однако чрезмерная осторожность не помогла супругам удержать секрет: новость о четвертом ребенке появилась не в шоу "Семейство Кардашян", как это планировали, а благодаря инсайдерам.

Известно, что роды суррогатной матери запланированы на май 2019 года. Инсайдеры западных СМИ предполагают, что это будет последний ребенок семейства Уэст-Кардашян.