Эпатажная Леди Гага позировала для декабрьского Elle в кружевном бюстгальтере: фото

Леди Гага – одна из самых популярных звезд современности. Она – любимая певица миллионов и актриса, идеально исполнившая главную роль в фильме "Звезда родилась". А также она демонстрирует, что неплохо справилась бы с ролью модели.

Новые эффектные и сексуальные кадры Леди Гаги появились на официальной странице американского Elle в инстаграме, а также на странице главного редактора Нины Гарсии.

Читайте также: Леди Гага снялась для обложки глянца: потрясающие фото и откровенные признания певицы

Для декабрьской обложки глянца Леди Гага позировала перед камерой норвежского фотографа Solve Sundsbo в привычных эпатажных и ярких образах. Однако команда Elle решила частично обнажить тело певицы, что она, к слову, также любит делать. Даже на красной дорожке.

Так, в коротком видеоролике и на отдельном фото Леди Гага предстала в черных классических брюках, с широкополой шляпой и в кружевном бюстгальтере. Она уверенно чувствовала себя перед камерой, соблазнительно позируя, о чем свидетельствуют потрясающие кадры на сайте Elle. На одном из снимков она появилась в пиджаке в крупный розовый горох, который надела на голое тело.



Леди Гага / Elle



Леди Гага / Elle

Также певица и актриса примерила яркий желтый образ и look в стиле "гламурный Голливуд".



Леди Гага / Elle