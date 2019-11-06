Эпатажная Леди Гага позировала для декабрьского Elle в кружевном бюстгальтере: фото

48 Читати новину українською
Леди Гага
Леди Гага / Elle

Леди Гага – одна из самых популярных звезд современности. Она – любимая певица миллионов и актриса, идеально исполнившая главную роль в фильме "Звезда родилась". А также она демонстрирует, что неплохо справилась бы с ролью модели.

Новые эффектные и сексуальные кадры Леди Гаги появились на официальной странице американского Elle в инстаграме, а также на странице главного редактора Нины Гарсии.

Читайте также: Леди Гага снялась для обложки глянца: потрясающие фото и откровенные признания певицы

Для декабрьской обложки глянца Леди Гага позировала перед камерой норвежского фотографа Solve Sundsbo в привычных эпатажных и ярких образах. Однако команда Elle решила частично обнажить тело певицы, что она, к слову, также любит делать. Даже на красной дорожке.

Так, в коротком видеоролике и на отдельном фото Леди Гага предстала в черных классических брюках, с широкополой шляпой и в кружевном бюстгальтере. Она уверенно чувствовала себя перед камерой, соблазнительно позируя, о чем свидетельствуют потрясающие кадры на сайте Elle. На одном из снимков она появилась в пиджаке в крупный розовый горох, который надела на голое тело.

Леді Гага
Леди Гага / Elle

Леді Гага
Леди Гага / Elle

Также певица и актриса примерила яркий желтый образ и look в стиле "гламурный Голливуд".

Леді Гага
Леди Гага / Elle 

Леді Гага
Леди Гага / Elle

blog_ava
"Плохие парни 3": в сети появился украинский трейлер с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом
сегодня
1373
Автор: Надежда Биленко
Теги: Эротика LifeStyle Стиль и мода Леди Гага
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня 15:20 Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
Квітослава Туз 300
"Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
сегодня 14:00 "Домой": что стоит знать о главном фильме Украины 2019 года
Ігор Саджениця 164
"Терминатор: Тёмные судьбы": шестой фильм, который очень хочет быть третьим
5 ноября 12:39 "Терминатор: Тёмные судьбы": шестой фильм, который очень хочет быть третьим
Юлія Ліпенцева 537
День рождения Крис Дженнер: что нужно знать о звездной маме клана Кардашян
5 ноября 10:28 День рождения Крис Дженнер: что нужно знать о звездной маме клана Кардашян
Анастасія Манюхіна 542
Гастролерша MARUV: скандальная репутация и "дружба" с российской сценой
4 ноября 17:33 Гастролерша MARUV: скандальная репутация и "дружба" с российской сценой
Уляна Журба 512
Новости
Больше новостей
Залиште відгук