Эпатажная Леди Гага засветила загорелые ягодицы возле бассейна: фото

Певица и актриса Леди Гага является давно признанной королевой красных дорожек и эпатажа. 33-летняя звезда регулярно поражает своими смелыми выходами и действиями.

Так, 6 мая в Нью-Йорке на бале Met Gala 2019 всем запомнился выход певицы, которая сменила 4 образа, раздевшись до нижнего белья в итоге.

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На этом откровенность не закончилась, ведь на днях Гага опубликовала новое обольстительное фото на своей странице в Instagram-Stories. Звезда продемонстрировала ягодицы в крошечном черном бикини у бассейна, а в руках артистка держала прохладный коктейль.

"После долгой недели страстной художественной дисциплины пришло время для вечеринки дома", – добавила Леди Гага в подписи.