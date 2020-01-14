Эпатажная репер Cardi B объявила о намерении начать политическую карьеру: подробности

Американская певица, которая неоднократно попадала в курьезные ситуации, изъявила желание предстать не только на крупнейших концертных площадках, но и за политической трибуной. Об этом решении она объявила на личной странице в твиттере, опубликовав несколько постов с объяснением.

Репер Cardi B знает, как сделать так, чтобы о ней говорил весь мир. Она неоднократно выбирала пикантные наряды для красных дорожек и участвовала в не менее откровенных съемках. Теперь певица хочет, чтобы слава о ней распространилась и на международной политической арене.

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На странице в твиттере Cardi B опубликовала несколько статей, в которых обнародовала свое намерение и даже нашла обоснование такому решению. По словам звезды, ее взгляды часто противоречат политике правительства, однако она стремится повысить уровень патриотизма среди американцев. Исполнительница заявила, что любит фильмы о войне, а именно поэтому понимает, что преимущество государства не в вооруженном оснащении, а в людях.

Как можно пойти против другого государства и развязать с ним войну, если в стране не хватает патриотизма? Я почти не вижу людей, которые утверждают, что им нравится быть американцами,

– заметила знаменитость.

I think I want to be a politician.I really love government even tho I don’t agree with Goverment — iamcardib (@iamcardib) 12 января 2020 г.

Однако Cardi B трезво оценивает свои политические амбиции и стремится начать профильное обучение, чтобы за несколько лет стать частью Конгресса США. Она убедила, что имеет множество идей, с которыми она смогла бы потрясти американское правительство.

Напомним, что репер неоднократно поднимала тему политики на страницах социальных сетей. Так, она активно обвиняла Дональда Трампа в прекращении работы американского правительства в начале прошлого года. Тогда презедент США отказывался подписывать бюджет страны, в котором не было указано затрат на строительство стены на границе с Мексикой.

Наша страна сейчас в аду из-за этой нелепой стены. И мы должны уже наконец отнестись к проблеме серьезно. И я чувствую, что мы должны что-то сделать,

– заверила Cardi B.