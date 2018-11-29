Эпатажная рок-звезда Натали Портман спела песню Sia в трейлере фильма "Голос света"

Голливудская актриса Натали Портман снялась в главной роли для музыкальной драмы "Голос света" (Vox Lux) режиссера Брейди Корбетса. На днях в сети появился второй трейлер яркого фильма. Мировая премьера картины запланирована на 7 декабря.

Первый трейлер было опубликовано 25 октября, его можно посмотреть здесь. Во втором видео Натали Портман спела песню "Wrapped Up", которую Sia написала специально для фильма.

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Критик Майкл Нордин в издании IndieWire назвал ленту с Портман мощной и захватывающей.

Портман – талантливая и убедительная актриса. Вы не сможете отвлечься от экрана и не смотреть на нее, даже если вы время от времени хотите. Натали бесстрашная, она выкладывается на полную,

– говорится в источнике.

Кроме того, хореографом на съемках стал Бенджамин Мильпье – муж Натали Портман, с которым они познакомились во время съемок знаменитого фильма Даррена Аронофски "Черный лебедь".

"Да, иметь собственного хореографа дома было очень приятно и очень удобно", – призналась актриса.

Что интересно, некоторые поклонники творчества Портман под публикацией второго трейлера заметили некоторое сходство с ролью Натальи в триллере. "Напоминает мне немного "Черный лебедь", " Черный лебедь 2", "Если там нет лесбийских сцен с Милой Кунис, мне не интересно", – пишут пользователи в YouTube под опубликованным трейлером.

Трейлер фильма "Голос света": смотрите видео

О чем фильм "Голос света"?В фильме речь идет о непростой жизни и карьере вымышленной певицы Селесты, которую играет Натали Портман. Проблемы, которые сильно повлияли на жизнь героини, начались еще задолго до того, как она стала всемирно известной поп-рок-звездой – в юности девушка едва не стала жертвой школьной стрельбы. Джуд Лоу играет менеджера Селесты.