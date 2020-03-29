Эпатажный актер Бродвея Билли Портер придумал фэшн-челлендж для людей, сидящих на карантине

Американский исполнитель театра на Бродвее, певец и актер Билли Портер не унывает на карантине во время пандемии коронавируса и придумал челлендж, который может развеселить многих его поклонников.

50-летний мужчина запустил в социальной сети Instagram челлендж, в котором люди должны воссоздать его образ с фэшн-события Met Gala 2019 из подручных материалов. Свои дизайнерские решения фанаты могут публиковать в сети, добавляя хэштег #BillyPorterFashionChallenge. Единственное условие – изготавливать fashion-look нужно только из подручных материалов.

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"Будьте креативными и радуйтесь Делайте это вместе со своей семьей", – говорится в публикации Портера, где он также пообещал, что самые интересные решения опубликует в своем профиле. Посмотрите на некоторые из них:

Напомним, что на Met Gala 2019 Билли Портер выбрал очень необычный и завораживающий образ бога солнца Ра. Тогда же его создал нью-йоркский бренд The Blonds. Известно, что Билли для этого выхода вдохновлялся сценой из фильма о Клеопатре, которая въезжала в Рим. Актера несли на красную дорожку на носилках шесть полуобнаженных "рабов". А сам он был одет в золотистый наряд с впечатляющими крыльями.