Эпатажный Билли Портер сыграет Фею-крестную в экранизации "Золушки"

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Билли Портер
Билли Портер / www.gettyimages.com

Актер с нетрадиционной ориентации Билли Портер, который появляется на публике в эпатажных образах, сыграет Фею-крестную в новом римейке "Золушки" от студии Sony.

Актер подтвердил слухи о съемке в экранизации "Золушки". Об этом пишет издание Daily Mail.

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Известно, что сопродюсером будущей картины выступил телеведущий Carpool Karaoke Джеймс Корден, а роль главной принцессы Disney досталась певице Камиле Кабелло. Вероятно, что она будет участвовать в создании саундтрека для ленты. Кроме того, как пишут западные СМИ, злую мачеху может сыграть Идина Мензел, которая озвучила Эльзу в "ледяном сердце".

У меня сейчас есть пара фильмов, над которыми я работаю. Также я буду играть фею в новом фильме "Золушка",
– заявил Билли Портер во время интервью на кинофестивале в Нью-Йорке.

Съемки должны начаться в Лондоне в феврале 2020 года, а дата официального релиза запланирована на 21 ноября 2021 года.

Билли Портер сыграет Фею-крестную в "Золушке"

Кто такой Билли Портер?
50-летний актер Билли Портер больше всего известен по роли в сериале "Вне" (Pose), за что он получил премию "Эмми" в номинации "Лучший актер в драматическом телесериале". Мужчина стал первым открытым геем, который получил эту награду.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Голливуд
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