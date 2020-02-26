Эпидемия коронавируса в мире: звезды показали, как путешествуют в медицинских масках

Более 80 тысяч инфицированных людей и около 3 тысяч летальных случаев – такие данные эпидемии коронавируса по состоянию на 26 февраля. Поэтому многие отменили запланированные зарубежные поездки, а другие пытаются уберечься от недуга благодаря медицинским маскам. Как знаменитости путешествуют по миру – читайте в подборке LifeStyle 24.

Как известно, сейчас в Париже проходит одна из самых громких фэшн-событий года – Неделя моды. На подиумах легендарные дизайнеры представят свои новые коллекции, приглашая к сотрудничеству популярных манекенщиц. Впечатляют и звездные гости презентаций. Моника Беллуччи, Карла Бруни, Карли Клосс, Зои и Ленни Кравиц, Деми Мур, Амелия Виндзор – это далеко не весь список знаменитостей, которые охотно отдыхают сейчас во Франции.

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Но коронавирус таки напугал звезд, которые решили не испытывать судьбу и отказаться от путешествия в Париж. Так, знаменитая блогерша Кьяра Ферраньи в сети заявила, что отказалась от всех приглашений на светские события, оставшись в своем доме в Италии.

"Вынужденная отказаться от участия в Неделе моды в Париже и запланированном сафари из-за ситуации с коронавирусом", – заявила Кьяра Ферраньи.

В то же время одна из самых известных моделей мира Белла Хадид отменить поездки не смогла. В разгар Недели моды она согласилась принять участие в десятках показах, поэтому не собиралась подводить легендарных дизайнеров, с которыми уже сотрудничает годами. Однако рекомендации врачей манекенщица соблюдает: во время перелетов Белла Хадид одевает медицинскую маску, что и показала в сети.

Селена Гомес тоже не отказалась от поездки. Артистка со своей мамой Мэнди Корнетт полетела из Лос-Анджелеса в Чикаго. Во время перелета Селена сделала фото в защитной маске.

Как известно, коронавирус распространился из китайского Уханя. Сейчас общее количество инфицированных превышает 80 тысяч человек по всему миру, а летальных случаев зафиксировано около 3 тысяч. Кроме Китая, наибольшее число случаев заражения коронавируса зафиксировано в Южной Корее (763), в Японии (691). Инфицированными являются пассажиры круизного лайнера Diamond Princess, на борту которого – 3700 человек из 56 стран. Среди них и 25 украинцев, все – члены экипажа.

20 февраля эвакуировали из китайского Уханя 45 украинцев и 27 иностранцев. Все эвакуированные здоровы, симптомов заболеваний у них нет. Сейчас они находятся на обсервации в медицинском центре "Новые Санжары" на Полтавщине.

Данные о смертности от коронавируса / Инфографика 24 канала